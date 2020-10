Pai de Gabriel, neto de Neguinho da Beija-Flor, presta depoimento em DP da Baixada

Paulo Cesar Marcondes, o pai de Gabriel Marcondes, de 20 anos, que morreu durante tiroteio no Morro da Bacia, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, deixou a 58ª DP (Posse) na tarde de ontem após prestar depoimento. Neguinho da Beija Flor acompanhou o filho e o irmão mais velho de Gabriel.

Questionado se o jovem havia participado de uma montagem de tenda no baile, Paulo disse apenas que o filho foi participar de uma festa, quando foi alvejado. Gabriel costumava montar este tipo de estrutura e durante o enterro na última segunda-feira, familiares disseram que o jovem estava no baile para montar uma tenda.

“Ele foi participar de uma festa. O que aconteceu no decorrer ali a gente não sabe exatamente. Mas vai dar tudo certo. A Polícia está fazendo o trabalho dela. A gente acredita no trabalho da equipe. Acreditamos que o caso vai ser solucionado o mais rápido possível”, disse. A Polícia Civil investiga ainda de onde partiu o tiro que matou Gabriel e outros dois jovens. Um quarto homem ficou ferido, mas sobreviveu. Internado sobre custódia, o suspeito vai responder por tráfico de drogas e associação e tentativa de homicídio por ter atirado contra os policiais do 20º BPM (Mesquita).

Baile funk

A corporação informou que uma equipe estava em patrulhamento na localidade quando recebeu denúncia sobre um baile funk não autorizado que estaria começando a bloquear via pública.

“Durante deslocamento, os policiais tentaram abordar ocupantes de uma moto na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer. Eles fugiram em direção ao evento citado. No local indicado, as equipes foram recebidas por disparos de arma de fogo e ocorreu reação”, disse a PM, em nota.