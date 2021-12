Paes teme chuvas e admite que Rio não está pronto para tempestades que atingem a Bahia

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que a capital fluminense não está preparada para enfrentar chuvas como as que atingem diversas cidades da Bahia nos últimos dias. O Rio, São Paulo e outros estados da região sudeste deverão receber nos próximos dias, até 31 de janeiro, de acordo com os meteorologistas, temporais que podem causar enchentes e deslizamentos.

Um alerta enviado pela empresa de meteorologia Metsul diz que os “volumes de precipitação devem ser muito altos” em várias áreas do Sudeste, e o maior risco está em Minas Gerais, mas com previsões preocupantes também para São Paulo e Rio.

O prefeito carioca admitiu nessa terça-feira (28) que o Rio não tem condições para lidar com um possível temporal com as mesmas proporções daquele que atingiu a Bahia.

Segundo ele, caso aconteça, “certamente causaria enormes problemas para a cidade”. Vale lembrar que as enchentes no estado do Nordeste já deixaram ao menos 20 mortes e impactaram 471 mil pessoas.

“Ninguém está preparado para chuva como aquela. Nenhuma cidade, em nenhum lugar do mundo. Muito menos a cidade do Rio de Janeiro, com suas características geográficas, de morros e montanhas, a proximidade com mar, quantidade de corpos hídricos existentes”, disse Paes para depois acrescentar: “Uma quantidade de chuva como essa certamente causaria enormes problemas na cidade do Rio. Nós buscamos preparar a cidade, mas o que a gente age nesse momento é aquilo que a gente chama de resiliência. Trabalhar para minimizar os danos e para evitar mortes”, destacou Paes. (com agência Sputnik Brasil)