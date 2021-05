Padre é preso acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele confessou o crime

Policiais militares prenderam em flagrante um padre suspeito de tráfico de drogas, na manhã da última sexta-feira em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. O homem de 35 anos confessou ter envolvimento com o tráfico.

Ele pertence a Diocese Católica Apostólica de Confissão Anglicana e também é diretor de uma escola municipal no distrito de Conselheiro Paulino. A prisão aconteceu na casa do padre, no bairro São Jorge.

Ainda de acordo com a polícia, os agentes chegaram até o padre após receberem denúncia de que homens estariam transportando grande quantidade de drogas na Estrada do Curuzu, em Varginha. No local, os policiais interceptarem um carro com dois ocupantes, de 21 e 23 anos, e encontraram com eles uma sacola com drogas.

Ao serem questionados pela polícia, os dois suspeitos disseram que iriam enterrar o material em um terreno em Varginha, e que teriam pego toda a droga com um homem no bairro São Jorge.

Ainda de acordo com os agentes, ao chegarem à casa do padre, ele confessou o envolvimento com o tráfico, sendo responsável por guardar e distribuir o material.

Os três suspeitos foram presos e devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi encaminhado à Justiça.

Na ação, os agentes apreenderam 16 grandes tabletes de maconha prensada, 34 unidades de cocaína e 1.143 unidades pequenas de maconha. A ocorrência foi registrada na 151ª DP (Nova Friburgo).