Padre é morto a facadas e tem corpo carbonizado por amante

São Paulo – O assassino confesso do padre Adriano da Silva Barros, foi preso na última quarta-feira, na cidade mineira de Simonésia, na região da Zona da Mata. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado por policiais, em Manhumirim, município próximo de onde o padre residia.

No momento em que admitiu ter cometido o assassinato, o suspeito, de 22 anos, afirmou que vivia um romance com a vítima. Ele acionou os agentes, que já foram até o local com os familiares do padre, para fazer o reconhecimento do corpo.

De acordo com informações, uma hora antes do corpo ser encontrado, uma equipe da PM havia abordado o autor do crime na região. Além de ter cortes nas mãos, o jovem apresentou nervosismo durante a abordagem. Entretanto, como os militares ainda estavam sem a informação de que o corpo estava naquela área, o suspeito foi liberado.

Em outra ocasião, o criminoso foi visto entrando no carro de Adriano. Em depoimento, ele disse ter matado o padre a facadas em um dia e no outro voltou ao local para queimar o corpo. O motivo do crime, segundo ele, foi um desentendimento por causa de um pagamento em dinheiro. O carro de Adriano teria, ainda, sido levado para o Rio de Janeiro por um parente do jovem.