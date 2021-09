Padre é impedido de participar de cerimônia subir no Cristo Redentor

O padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, foi barrado ontem por seguranças do Parque Nacional da Tijucana, guarita de acesso ao alto do Corcovado. O religioso iria celebrar um batizado na capela sob os pés da estátua, marcado para as 7h30, no entanto, ele e as pessoas que participariam da cerimônia foram impedidos de subir sob a alegação de que “não estava autorizada”. O batismo atrasou algumas horas, mas acabou acontecendo.

O Santuário Cristo Redentor informou que o evento foi previamente comunicado ao Parque e que não foi a primeira vez que celebrantes foram parados rumo ao Cristo. “Nos últimos meses, a postura dos seguranças do Parque Nacional da Tijuca tem sido hostil em relação ao reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, e aos funcionários do Santuário. De maneira recorrente, Padre Omar, bispos e outros religiosos, juntamente com fiéis e convidados da Igreja que participam das missas, casamentos, batizados e ações culturais promovidas pelo Santuário, passam por constrangimentos ao acessar o Santuário”, diz a nota emitida pelo Santuário Cristo Redentor

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ainda não se manifestou sobre o caso.