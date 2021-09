Padre é achado morto com sinais de violência dentro de sobrado em SP

SÃO PAULO – Um padre foi encontrado morto no sobrado onde morava na Zona Oeste de São Paulo, na tarde da última segunda-feira. O corpo de Paulo Francisco Santana Ribeiro, de 75 anos, estava sobre a cama já estava em estado de decomposição.

De acordo com informações, amigos estranharam a ausência do pároco em uma missa no domingo e, sem conseguir contato, acionaram a polícia. O local estava revirado e havia vestígios de sangue.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que agentes da Divisão de Homicídios, do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) realizam “diligências em buscas de elementos que auxiliem no esclarecimento de todas as circunstâncias da morte do homem”. Ainda segundo a secretaria, exames periciais foram solicitados e estão em elaboração.