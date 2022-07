Padrasto é preso por morte de enteada de 2 anos em Caxias

Aylla Sophia Soares morreu com hemorragia interna e politraumatismo, causada por ‘ação contundente’.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu nesta sexta-feira (8) um homem suspeito de assassinar a enteada de 2 anos, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Aylla Sophia Soares sofreu múltiplas lesões e morreu na última quarta-feira (6) com hemorragia interna e politraumatismo.

De acordo com a investigação, a mãe da menina saiu de casa e deixou a filha com Thiago Bastos dos Santos e a outra filha dele. Quando retornou, por volta das 19h, a criança tinha acabado de vomitar, estava gelada, com os lábios sem cor e o rosto roxo, e desmaiou. A mãe então levou Aylla para a

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí, onde ela já chegou sem vida.

Thiago, que teve a prisão temporária decretada, contou à polícia que a criança teria caído no chão, sem gravidade, e começado a passar mal depois disso, mas a médica que atendeu a menina desconfiou das lesões.

“Não obstante às alegações do padrasto, a médica que atendeu a criança na UPA apurou a existência de múltiplas lesões aparentes pelo corpo da menina e acionou então, diante da suspeita de morte violenta, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense”, explicou a delegada Ana Carolina Caldas, titular da especialidade.

Diversas lesões

Já no Instituto Médico Legal (IML), o resultado de necropsia no corpo da criança apontou “diversas lesões externas e internas, com laceração de diversos órgãos internos”.

Segundo o laudo, a causa da morte – hemorragia interna e politraumatismo – foi provocada por “ação contundente”. O perito então descartou a versão de Thiago sobre Aylla ter caído. Ele vai responder por homicídio qualificado. A pena para esse crime é de 12 a 30 anos de reclusão. Thiago já tinha

anotações criminais e sido preso por roubo.