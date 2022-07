Padrasto é preso por estupro de enteada em São Gonçalo, na Região Metropolitana 

Agentes da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam um acusado de ter estuprado a própria enteada, de 11 anos, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A prisão aconteceu na última quinta-feira (21). Dias antes, a mãe da vítima procurou a polícia para relatar os abusos. O homem foi localizado após levantamento feito pelo setor de inteligência da unidade.

A companheira do criminoso relatou que vinha estranhando o comportamento da filha, que, após alguma insistência, acabou revelando os ataques cometidos pelo padrasto. Na casa, moravam ainda outros dois filhos do casal, mas a menina era fruto de um relacionamento anterior da mulher.

A partir do exame de corpo de delito e do depoimento da vítima, que foi ouvida com o apoio de psicólogos do Conselho Tutelar, os sucessivos estupros, ocorridos pelo menos desde o ano passado, ficaram confirmados. A menina revelou que o padrasto a forçava a fazer sexo oral todas as vezes em que os dois ficavam a sós.

Além disso, em algumas das agressões o homem também passava o pênis na vagina ou no ânus da criança. Ele chegava até mesmo a forçar a penetração, o que ficou comprovado pela análise dos peritos.

Ameaças

Para que a vítima não revelasse a rotina de abusos, o padrasto dizia que a mãe e o pai brigariam caso soubessem e que ela acabaria sendo colocada para fora de casa. Depois da insistência da mãe, ela só aceitou contar o que vinha acontecendo ao ouvir uma promessa de que não seria expulsa.

A Justiça decretou a prisão do estuprador, através da Vara de Violência Doméstica de São Gonçalo. Ele foi encaminhado para o sistema prisional onde vai aguardar julgamento atrás das grades.