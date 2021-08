Padrasto acusado de abusar da enteada de 14 anos é preso

Uma ação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) prendeu na noite da última sexta-feira um padrasto acusado de abusar sexualmente da sua enteada de 14 anos. Com base em informações do Disque Denúncia, os agentes foram até o local em que o suspeito vivia e entrevistaram informalmente a menor, que confirmou os abusos.

Antes da prisão, o suspeito ainda arremessou o seu celular em um terreno vizinho, mas os policiais conseguiram recuperar o aparelho onde identificaram a presença de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. O homem foi preso em flagrante pelo crime do Estatuto da Criança e Adolescente que prevê pena de um a quatro anos.

Uma investigação também foi desmembrada para apurar o suposto crime de estupro de vulnerável narrado no Disque Denúncia, sendo o Conselho Tutelar acionado para a adoção das medidas protetivas.