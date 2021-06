Pacientes ficam aglomerados e em fila para marcar consulta no Hospital do Olho em Caxias

Pacientes do Hospital do Olho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estão enfrentando grandes filas e aglomeração em busca de atendimento. Tem gente que chega durante a madrugada, por volta das 3h, para tentar marcar uma consulta.

Além da fila do lado de fora do hospital, há aglomeração no saguão de entrada para as pessoas que procuram pela unidade pela primeira vez. A maioria é de idosos que só tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Nesta quarta-feira (23), Leandro, que levou o pai para fazer exames preparatórios para uma cirurgia de catarata, disse que fica preocupado.

“Lá dentro do hospital fica muito cheio, muito cheio, não tem espaço. Meu pai já está há mais de três anos tentando fazer a cirurgia e não conseguiu. Esse hospital foi a nossa salvação, se não fosse ele, meu pai não faria a cirurgia. A catarata dele fechou de uma forma tão grande, que ele outro dia caiu

em casa. Os funcionários do hospital ajudam bastante, mas não tem como, está muito cheio. Dá medo porque meu pai só tomou a primeira dose da vacina”, disse Leandro.

As filas e aglomerações são uma constante no Hospital do Olho, como constatado em março deste ano e setembro de 2020, por exemplo. A unidade atende pacientes não só de Duque de Caxias, mas também de outros municípios da Baixada Fluminense.

A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias que explicou que o número de cirurgias foi reduzido e que têm de ser agendadas com antecedência. A direção do hospital disse que respeita todo os protocolos de saúde, respeitando o distanciamento

social.