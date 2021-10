Pacientes e funcionários afirmam descaso no Hospital Albert Schweitzer

Pacientes e funcionários de hospitais municipais da Zona Oeste do Rio de Janeiro afirmam que as unidades sofrem com vários problemas: desde a falta de médicos até a carência de insumos básicos. No Hospital Albert Schweitzer, funcionários reclamam das dificuldades no atendimento.

“Falta esparadrapo, falta eletrodo para monitorar o paciente e fazer um eletro. Não tem atadura para fazer o preparo do corpo do paciente após o óbito, nós temos retirado as mangas do capote para fazer o preparo do corpo do paciente”, contou um funcionário.

Eles afirmam que a situação piorou desde que a empresa que administra o hospital foi trocada. Saiu a Cruz Vermelha e entrou a Organização Social Viva Rio.

“A empresa [Viva Rio] não tem qualquer capacidade de continuar à frente de um hospital desse, está acabando com o psicológico dos funcionários. Sem recurso algum, a população vai padecer, os funcionários já estão padecendo”, afirmou uma trabalhadora do Albert Schweitzer.

A direção do Hospital Albert Schweitzer afirmou que não é verdadeira a informação de desabastecimento e que tem os itens citados.