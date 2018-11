Pacientes do Centro de Saúde Auditiva recebem aparelhos gratuitos em Caxias

“Agradeço a Deus e a Prefeitura de Duque de Caxias por permitir que essa vovó, com 101 anos de idade, possa voltar a ouvir e conversar com seus netinhos e sobrinhos, realizando um grande desejo meu. Estou muito feliz e agradecida”. Foi com essas palavras de agradecimento que Dona Alzira Duarte, de 101 anos, emocionou a todos que participaram da entrega de mais 200 aparelhos auditivos a pacientes em tratamento no Centro de Saúde Auditiva do HMMRC.

Dona Alzira Duarte foi uma das 120 pacientes que participaram de mais uma cerimônia de entrega de aparelhos auditivos gratuitos, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, que contou com a presença do prefeito Washington Reis, do secretário municipal de Saúde, Dr. José Carlos de Oliveira, do Deputado Estadual Rosenverg Reis, do Deputado Federal eleito Gutemberg Reis, autoridades municipais, além de familiares e amigos dos pacientes.

Desde a sua inauguração em agosto, o Centro de Saúde Auditiva do HMMRC já fez a entrega de mais de 1.200 aparelhos auditivos, beneficiando cerca de 670 pacientes, diagnosticados com perda de audição bilateral (nos dois ouvidos), que fazem tratamento na unidade.

A Secretaria Municipal de Saúde contratou 40 profissionais para dar o melhor atendimento aos usuários, entre eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais, psicólogos e área administrativa.

O atendimento no Centro de Saúde Auditiva acontece de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, às margens da Rodovia Washington Luiz.