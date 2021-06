Paciente recebe alta depois de quase um mês internado com Covid-19 em Belford Roxo

Cada vida salva, é uma vitória contra a covid-19. Depois de quase um mês internado no Hospital Municipal de Belford Roxo, Athayde Silva de Souza recebeu alta após se recuperar da Covid-19. Aos 26 anos, hipertenso, diabético e pesando quase 200 quilos, o jovem lutou e, com a ajuda da equipe médica da unidade, se recuperou 100%. Athayde ainda saiu do hospital já encaminhado para acompanhamento de nutricionista.

Segundo o pneumologista, Fábio Cavalcanti Cysneiros, que trabalha à frente do tratamento da Covid-19, o grande obeso tem suas defesas bem reduzidas comparados a outras pessoas. E com a doença, fica com todos os órgãos mais inflamados ainda. “O Athayde ficou 10 dias no setor de pacientes estáveis. Porém, teve uma piora no quadro, chegando a saturar 72. Com isso, o transferimos para o setor de UPG (unidade de pacientes graves) e entramos com medicação, todo o protocolo e fisioterapia não precisando ser intubado”, explicou o médico.

Enquanto esteve internado, Athayde também contraiu infecção hospitalar que foi resolvida com antibióticos. “A vontade de se curar do Athayde foi muito grande, sempre alegre e confiante, e isso é importante para um paciente que contraiu a doença. Em muitos casos o psicológico piora o imunológico, o que não ajuda no tratamento. Essa alta significa uma vitória para ele, mas também para toda a equipe do hospital. Trabalhamos juntos e conseguimos ajudar mais um paciente. Isso também se dá devido a gestão do prefeito Waguinho, que junto ao secretário de Saúde, Christian Vieira não deixaram faltar nada para o tratamento”, finalizou o médico.

Acolhimento dos funcionários

Muito emocionado, Athayde saiu do hospital acompanhado de sua esposa Leilane Carvalho e da equipe médica que o acompanhou em todo seu tratamento com um cartaz cheio de mensagens. “Todos na unidade me acolheram e nos tornamos uma família. Serei eternamente grato. Essa vitória é de todos nós, pois minhas forças para melhorar veio junto com a vontade da equipe. Eu venci a Covid -19”, ressaltou o jovem. “Foram dias angustiantes que finalmente chegaram ao fim graças a essa equipe maravilhosa. Agora estou em paz”, acrescentou Leilane.

Para o secretário especial de Coordenação dos Médicos, Carlos Morelli, esse foi um momento histórico para o município. “É uma vitória para o paciente e equipe médica, pois esses vários fatores de comorbidades iam de contramão às estatísticas. Todos os profissionais que estão na linha de frente desse enfrentamento estão de parabéns”, resumiu Morelli.