Ouvidoria itinerante de Belford Roxo recebe sugestões em frente ao Hospital Municipal

Foto: Rafael Barreto

A Ouvidoria Itinerante da Prefeitura de Belford Roxo esteve, na última semana, ‘estacionada’ em frente ao Hospital Municipal, no bairro Piam. Das 9h às 14h a equipe de ouvidores recebeu sugestões e reivindicações sobre o funcionamento do hospital. “O serviço é informatizado e todas as ideias foram computadas, imediatamente, para o nosso sistema e encaminhadas para soluções”, disse Igo Menezes, Ouvidor Municipal. “É nesse canal direto com a população que podemos dar o retorno, melhorando e acertando o que for possível”, assegurou.

