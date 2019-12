Ouvidoria Geral de Belford Roxo recebe prêmio nacional no 3º Encontro Estadual de Ouvidorias

A Ouvidoria Geral de Belford Roxo participou do 3º Encontro Estadual de Ouvidorias do Rio de Janeiro que teve como tema “Ouvidorias em Rede: Interatividade como Estratégia de Consolidação no Estado”. Durante o evento, o órgão recebeu o prêmio “Ouvidoria Cidadã”, concedido pela Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman (ABO), sendo o único agraciado no encontro. O objetivo foi a troca de experiências entre ouvidores de instituições públicas e privadas e o aprimoramento das atividades, através de debates, atividades, palestras e oficinas. Participaram do evento autoridades de diversos municípios.

O ouvidor geral de Belford Roxo, Igo Menezes, apresentou os projetos realizados na cidade durante a oficina “Ouvidorias Municipais do Estado do Rio de Janeiro: Experiências e Perspectivas”. “Este prêmio significa o reconhecimento de todo o trabalho que realizamos ao longo de três anos. É mais uma confirmação de que estamos no caminho certo e cumprindo o nosso dever de representar e dar voz à população junto ao governo municipal”, afirmou Igo.

Segundo o presidente da ABO-RJ, Rui Maldonado, iniciativas como a Ouvidoria Itinerante e a criação da Ouvidoria Mirim são exemplos de atos e atitudes voltadas para o aprimoramento, valorização e construção da cidadania participativa em Belford Roxo. “Esses são os principais motivos para a homenagem feita ao órgão. Nossos parabéns a Belfrd Roxo pelo trabalho que vem desenvolvendo”, resumiu Rui.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo