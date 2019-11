Outubro Rosa realiza 11 mil atendimentos em Belford Roxo

Em outubro, a cidade de Belford Roxo se vestiu de rosa. As secretarias municipais se mobilizaram para conscientizar à população feminina sobre a prevenção contra os cânceres de mama e colo do útero. A pasta da Saúde trabalhou para que o máximo de mulheres fossem assistidas durante todo o mês. Ao todo, foram quase onze mil atendimentos realizados em todas as unidades médicas do município.

A programação foi especial do primeiro ao último dia do mês. Na Clínica da Mulher, que em breve se tornará referência no atendimento ao público feminino, aconteceram as primeiras ações do Outubro Rosa. Ao longo do período, as demais unidades de saúde do município também aderiram à campanha. Fora realizados palestras sobre os cânceres, agendamento de exames, atendimentos médicos, preventivos, aferição de pressão arterial, testes rápidos de glicose

Edições especiais

Neste ano, a Prefeitura realizou duas edições especiais do ‘Dia Delas’. Os eventos aconteceram nas praças de Heliópolis e do Wonna e reuniram centenas de pessoas, a maioria mulheres. Além dos serviços de saúde, elas puderam desfrutar de tratamento de beleza, tatuagem artística e reconstrutiva da auréola e exercícios aeróbicos, como zumba.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, ficou satisfeito com o resultado da campanha municipal deste ano. “Para nós, o ano todo é rosa. Porém, no mês de outubro, o número de atendimentos femininos é muito maior. A minha maior satisfação é ver a população recebendo um atendimento rápido e de qualidade. As mulheres continuarão recebendo da Prefeitura o acolhimento que elas merecem”, relatou.

Expectativas superadas

Os números superaram as expectativas e resultado foi além do esperado. “Nos planejamos para um certo número de atendimentos, mas o resultado foi muito melhor do que idealizamos. O mais incrível desse mês foi poder ver o quanto a população tem abraçado nossas ações. Não adiantaria de nada pensarmos em algo se não tivéssemos público para colocar em prática. A sensação é de dever cumprido”, contou, com muito entusiasmo, Jaqueline Costa, diretora do Departamento da Atenção Básica de Saúde.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo