Ousadia: tráfico do Rio anuncia drogas em rede social

A ousadia de traficantes de comunidades do Rio de Janeiro desafia a polícia cada vez mais. Agora, os criminosos estão usando o Twitter para oferecer drogas e anunciar promoções. Segundo reportagem do portal G1, um dos perfis chegou a seis mil seguidores. Entretanto, as contas foram banidas a publicação da matéria.

“E aí, galera, pega a visão, chegou, chegou! Chegou a hidropônica”, diz um traficante de Parada de Lucas, na Zona Norte. “Alá, ó: mais verde do que antes”, detalha um bandido no vídeo. A quadrilha chegou a fazer uma live para avisar aos clientes da chegada dos tabletes. Na transmissão, mostram quilos da erva fracionados numa máquina. “Tá cortando agora, ao vivo, hein!”

Os traficantes ainda alardeiam promoções. “Na primeira opção, black friday: compre uma, leve duas, maconha top, braba!”, garante. Traficantes do Jacarezinho, na Zona Norte, também transmitem sua linha de produção. “Boca de Paris: comprou maconha de 20, levou o balão apertado de graça”, anuncia um traficante.

O advogado especialista em direito digital Fabrício da Mota Alves afirma que as redes sociais não podem ser responsabilizadas penalmente, mas podem tomar medidas pra evitar que os crimes aconteçam.

“O indivíduo que utiliza uma rede social para qualquer divulgação de atividade criminosa está violando os termos de uso. E isso já autoriza a plataforma a banir ou, pelo menos, censurar o conteúdo”, explica.

O Twitter afirmou que suspendeu permanentemente as contas que fizeram as publicações, “por violação à política de produtos ou serviços ilegais”.

A Polícia Civil disse que as investigações desse tipo de perfil são feitas “de maneira estratégica e com sigilo por delegacias especializadas e distritais”, para identificar, localizar e prender acusados de envolvimento em diversos crimes.