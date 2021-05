Orquestra Sinfônica Brasileira abre hoje a temporada artística de 2021

A Orquestra Sinfônica Brasileira retorna aos palcos nesta quarta-feira (26), no Rio de Janeiro, após mais de um ano sem apresentações presenciais devido à pandemia.

O primeiro concerto abre a temporada artística de 2021 às 20h, ainda sem a presença de público. A apresentação será transmitida ao vivo pelos perfis da OSB no Facebook e no Youtube. Na programação, obras de Mozart e do compositor brasileiro, Luiz Alvarez Pinto.

O diretor Executivo da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, Gregório Tavares, acredita que em breve também o público poderá conferir de novo um concerto presencial.

Gregório Tavares afirmou que apesar das limitações impostas pela pandemia, desde março de 2020, os trabalhos da orquestra continuaram com grande interação do público no ambiente virtual.

O concerto de retorno aos palcos vai seguir todos os protocolos de segurança e terá um número reduzido de músicos.

Em formato de quinteto de cordas, o grupo vai interpretar o “Quinteto para Cordas nº4 K.516”, que Mozart escreveu em 1787. A obra do compositor austríaco foi escrita para o chamado “quinteto com viola”, que consiste num quarteto de cordas mais uma viola adicional.

Na sequência, a obra Te Deum Laudamus (6 Peças Barrocas) do compositor pernambucano Luiz Alvarez Pinto, do século XVIII.

Com 80 anos, a Orquestra Sinfônica Brasileira é considerada um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país e já realizou mais de cinco mil concertos. Em abril de 2021, a OSB foi registrada como patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Fonte: Agência Brasil