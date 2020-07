Orientadores e agentes de trânsito de uniforme novo em Belford Roxo

Há mais de dez anos que não havia troca para os 47 agentes da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana promoveu ontem a entrega de 33 uniformes para agentes de trânsito e 14 orientadores de trânsito. Há mais de dez anos que não havia troca de uniformes. A solenidade foi realizada na sede do órgão, Centro.

Os agentes e orientadores trabalham em diversos bairros cuidando do trânsito e auxiliando diversas Secretarias quando há obras e eventos em determinados locais. O uniforme do agente de trânsito é composto basicamente por calça, gandola (espécie de blusa), coturno, boné e cinto com suporte para talões. O do orientador de trânsito inclui os mesmos itens, substituindo a gandola pelo colete.

Trabalho fundamental

O secretário João Sant’Anna explicou que os agentes e orientadores são fundamentais para o controle do trânsito no município. Ele destacou que a cidade está com muitas frentes de obras abertas, além de outras ações em diversas áreas.

“Fazemos sempre um revezamento e conseguimos efetuar um bom trabalho tanto trânsito como também em outros serviços efetuados pela Prefeitura. Os profissionais estavam há uma década sem troca de uniforme. Conseguimos resolver este problema”, resumiu João Sant’Anna. A vereadora Cristiane do Sobreira prestigiou o evento.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.