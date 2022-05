‘Orelha’ de milícia na Baixada Fluminense é preso após denúncia anônima

Um miliciano foi capturado na madrugada do último domingo (29) no Parque Novo, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Conhecido como ‘Orelha’, o criminoso é suspeito de integrar um grupo paramilitar que atua na região. Policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) localizaram o o bandido após uma denúncia anônima passada pelo Disque Denúncia (2253-1177).

Segundo a corregedoria, os policiais foram verificar a informação sobre atuação de milicianos, que estariam extorquindo moradores em taxas de água e segurança particular, entre outros crimes, na Rua Dionísio. Ao chegarem ao local informado, observaram que o miliciano “Orelha” estava próximo ao local mencionado na denúncia com uma arma na cintura.

Com ‘Orelha’ foi apreendido uma pistola Taurus PT 40 G2.40, 11 munições calibre .40, intactas e um carregador de pistola personalizado com o vulgo do criminoso. Ele foi levado à 54ª DP (Belford Roxo) e autuado por porte ilegal de arma.