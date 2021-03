Operação termina com três mortos na comunidade do Barbante

Uma operação realizada ontem por policiais militares na comunidade do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, terminou com três suspeitos mortos durante confronto com agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Outros cinco foram presos.

A Polícia Militar informou que na ação foram apreendidos duas pistolas calibre 9 mm, duas espingardas calibre 12, um carregador de pistola, munições, dois rádios comunicadores, duas placas balísticas e drogas, além de uma motocicleta recuperada.

Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) também participaram da operação e apreenderam entorpecentes e um rádio comunicador. As ocorrências foram encaminhadas para a 37ª DP (Ilha do Governador) e Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).