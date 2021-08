Operação Tamoios prende 12 por tráfico internacional de drogas; quadrilha usava mergulhadores para colocar carga em casco de navios 

Presa hoje (24) a quadrilha que escondia drogas dentro de cascos de navios cargueiros. Os agentes da Polícia Federal (PF) prenderam 12 pessoa durante a operação Tamoios no Rio e no Espírito Santo.

Dois integrantes do grupo foram capturados em residências na Barra da Tijuca e no Recreio, ambos na Zona Oeste da capital carioca.

Segundo as investigações, a droga era levada de carro do Rio até Vitória. No porto da capital capixaba, a remessa era colocada em embarcações pequenas, como as de pesca, que seguiam até onde cargueiros estavam fundeados.

Sob esses grandes navios, mergulhadores submergiam e amarravam sacos com as drogas dentro do casco, como na abertura do leme. Durante as investigações, a PF apreendeu 200 quilos de cocaína; 14 veículos de luxo; seis imóveis de alto padrão nos municípios do Rio e Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e em Guarapari, no Espírito Santo; R$ 827 mil em espécie.

Dos R$ 827 mil apreendidos, R$ 542 mil foram pegos pela polícia em 16 de setembro passado com um dos integrantes da quadrilha na saída de uma casa de câmbio, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ação aconteceu após o criminoso realizar a troca de dólares em reais.

Um dos chefes da organização coordenava do Espírito Santo, onde morava, a contratação dos criminosos que iam transportar a droga até lá e a escolha dos mergulhadores (alguns foram presos em Itaguaí) para a operação.

A PF não informou se a tripulação dos navios tivesse conhecimento do esquema criminoso. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação durou cerca de dois anos e contou com o apoio da Capitania dos Portos.