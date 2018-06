Operação reboque retira carros velhos da periferia de Belford Roxo

Foto: Claudio Nunes

Não há mais tolerância para a permanência de carros abandonados nas ruas de Belford Roxo. O secretário de Defesa Civil e Ordem Urbana, Eduardo Dias, comandou uma ação na manhã de ontem, dia 6, rebocando veículos velhos largados nas vias públicas da cidade. A ação aconteceu nos bairros de Heliópolis, Nova Aurora e Xavantes e envolveu fiscais do Departamento de Postura da Prefeitura, agentes da Defesa Civil e da Guarda Municipal e removeu mais de 40 carros para o depósito municipal, localizado na Avenida Atlântica, no bairro Recantus. Segundo o secretário Eduardo há pelo menos cerca de 2 mil veículos largados nas ruas do município.

