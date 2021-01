Operação policial prende 12 por tráfico e homicídio em Barra do Piraí

Operação mira em facção criminosa do Rio que tentou expandir território para interior.

Uma operação da Polícia Civil prendeu ontem 12 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios. O objetivo dos agentes era cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em Barra do Piraí, Duque de Caxias e Senador Camará. As investigações identificaram 18 suspeitos (16 maiores e dois menores) envolvidos com a venda de entorpecentes.

Entre os alvos da operação está um homem que é enteado da irmã de um ex-jogador de futebol com passagem pela Seleção Brasileira. O nome do marginal não foi divulgado. De acordo com o delegado Rodolfo Atala, responsável pela operação e titular da 88ª DP (Barra do Piraí), criminosos do Rio e Baixada Fluminense estão buscando expandir seus territórios em cidades do interior do estado. “Nos últimos tempos a cidade do interior do Sul fluminense se viu assolada por crimes de homicídio, a maioria deles ligados a disputa de facções criminosas por território”, disse.

A operação “Barra do Piraí contra o crime” mobilizou agentes da 88ª DP e todas delegacias do 5º DPA e contou com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ao todo são mais de 50 policiais e 20 viaturas.

As investigações tiveram início quando os agentes constataram que uma determinada organização criminosa enviou criminosos da Baixada ao município para matar um rival. Os bandidos foram até a cidade, se hospedaram em um hotel, cometeram o crime e retornaram à Baixada.