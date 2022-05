Operação policial na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, deixa 22 mortos

Uma operação policial na Vila Cruzeiro, na Penha, bairro da Zona Norte do Rio, deixou 22 mortos na terça-feira (24). Dos mortos 12 eram suspeitos; e 1 era uma moradora da região: Gabrielle Fereira da Cunha, de 41 anos, levou um tiro e morreu na entrada da Chatuba, que fica ao lado da comunidade. Outros nove mortos não haviam sido identificados até o encerramento da ação, por volta das 16h40.

A Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram atacados a tiros quando iniciavam uma “operação emergencial” na comunidade. O objetivo era prender chefes do Comando Vermelho escondidos na Vila Cruzeiro. A polícia afirma que lideranças da facção em outras favelas do Rio, como Jacarezinho, Mangueira, Providência e Salgueiro (São Gonçalo), e até de estados do Norte e do Nordeste também estão abrigados na Penha.

Um helicóptero blindado da PM dava apoio aos agentes em terra. Os confrontos se concentravam na parte alta da Vila Cruzeiro, perto de uma área de mata.

Na ação, foram apreendidos 13 fuzis, quatro pistolas, doze granadas e uma quantidade grande de drogas. Dez carros e vinte motos foram recuperados.

Localizar criminosos

De acordo com o tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM, o objetivo da operação é localizar criminosos de outros estados que se escondem na Vila Cruzeiro. “Nesse momento ainda temos confrontos na área de mata. Na área construída estamos fazendo uma varredura com policiais do Bope e da Polícia Rodoviária Federal”, afirmou.

“O objetivo ainda está mantido de buscar criminosos de outros estados que estão buscando abrigo aqui com essa facção criminosa, que opera na Vila Cruzeiro, no Jacarezinho, na Mangueira, na Providência e no Chapadão. Eles estão hospedando criminosos de outros lugares, entre eles, criminosos do Pará, que determinaram a morte de mais de 13 agentes públicos somente este ano.”

O oficial disse que o Comando Vermelho, facção criminosa da Vila Cruzeiro, é responsável pela maior parte dos confrontos no RJ. “Precisamos desbaratar essa quadrilha que já é hoje responsável por mais de 80% dos confrontos armados do Rio de Janeiro. Essa facção criminosa que opera ali na região da Vila Cruzeiro atua numa campanha expansionista em todo o nosso estado”.