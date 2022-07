Operação policial deixa um morto na Região Metropolitana do RJ

Um suspeito morreu e outros quatro foram presos na manhã de hoje (6) durante uma operação no Complexo do Santo Cristo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A Polícia Militar informou que é integrante do tráfico que atua na região.

De acordo com a corporação, agentes foram atacados a tiros pelos criminosos na comunidade Vila Ipiranga, integrante do complexo, e reagiram. Um dos suspeitos acabou atingido e não resistiu aos ferimentos. Com ele foi apreendido um fuzil. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.

Em um outro ponto da região, quatro criminosos foram presos com uma pistola, uma granada, três rádios comunicadores e drogas que ainda não foram contabilizadas. Os presos foram encaminhados para a central de flagrantes, 76ª DP (Niterói).

Os capturados teriam vindo das comunidades da Coruja e Galão, em São Gonçalo, e estariam na casa de familiares quando a operação teve início, de acordo com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT).