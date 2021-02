Operação Nova Iguaçu Presente apreende mochila cheia de drogas que foi abandonada por traficantes dentro de ônibus

Policiais militares da Operação Nova Iguaçu Presente apreenderam na manhã de ontem grande quantidade de entorpecentes e um radiotranmissor que estava acondicionado em uma mochila abandonada por criminosos dentro de um ônibus da empresa Vila Rica, na altura da Via Light, no Centro de Nova Iguaçu.

De acordo com informações da Coordenação Operacional sob o comando do capitão Fogaça e tenente Cordeiro, policiais militares e civis estavam em patrulhamento de rotina quando forma alertados pelo motorista de ônibus, que sinalizou diversas vezes com os faróis, sobre dois suspeitos que haviam desembarcado do coletivo após avistarem a guarnição. Na fuga, os bandidos deixaram a mochila em um dos bancos traseiros.

Ainda segundo a equipe, após buscas foram encontrados 45 sacolés de erva seca (maconha), 295 pinos de cocaína, duas granadas, um radiotransmissor e uma base para o aparelho. Nenhum suspeito foi preso. Os agentes registraram a ocorrência na 52ª DP (Nova Iguaçu).