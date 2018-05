Operação no Morro do Carvão captura três suspeitos

Foto: Divulgação

Os policiais do 24º BPM (Queimados) realizaram uma operação no Morro do Carvão, em Itaguaí, na tarde da última sexta-feira. Durante a ação, os policiais capturaram três suspeitos identificados como: Rafael da Silva de Oliveira, 20 anos, Thayson Rodrigues Paiva Rosa, 21 anos e Marcos Lima dos Santos, também de 21 anos.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (08) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.