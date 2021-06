Operação no Complexo da Penha deixa adolescente de 16 anos morto

Um adolescente de 16 anos, identificado como Thiago Santos Conceição, foi baleado na cabeça e morreu no Morro da Fé, no Complexo da Penha, região onde aconteceu a operação ‘Coalização pelo Bem’, realizada pelas polícias Civil e Militar do Rio, nesta sexta-feira (18). A Polícia Civil afirmou que

ele foi atingido em uma região distante da operação, e que vai apurar as circunstâncias da morte.

Além de Thiago, outros dois homens já chegaram em óbito no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Um quarto internado está em atendimento no centro cirúrgico.

Aos prantos, a mãe de Thiago procurava notícias do filho na porta do hospital. Um familiar comentou que o jovem foi baleado no Morro da Fé, uma das localidades do Complexo da Penha. Segundo relatos de moradores, o Thiago estava dentro de casa. “A gente estava acabando de acordar agora.

A mãe dele está desesperada”, disse um familiar. Nas redes sociais, moradores lamentaram. “Lá se vai mais um sonho interrompido. Um menino cheio de sonhos morre só porque mora na favela. Até quando, meu Deus?”

A Polícia Civil afirmou que vai apurar as circunstâncias da morte de Thiago. “Temos a informação de que um adolescente foi baleado em um local onde não havia operação, isso está sendo apurado”, disse Rodrigo Oliveira, subsecretário da Polícia Civil, durante coletiva de imprensa na Cidade da

Polícia.

Desde o início da manhã desta sexta-feira (18), as polícias Civil e Militar, em conjunto com polícias do Pará e do Amazonas, cumprem mandados de prisão contra líderes de organizações criminosas de outros estados que se instalaram em comunidades do Rio. Os alvos, segundo investigações, estão

refugiados na Vila Cruzeiro.

Outros mandados de prisão

Além do Rio, são cumpridos mandados de prisão nos estados do Amazonas e São Paulo. Um deles é o traficante Mano Kaio, um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho, investigado por orquestrar uma série de ataques em Manaus, no Amazonas.

Até a última atualização, 14 suspeitos tinham sido presos, sete deles no Rio e outros sete em Manaus e São Paulo. Na capital fluminense, a polícia prendeu um criminoso conhecido pelo apelido de Marcelão, apontado como chefe do tráfico de drogas no Pará.

Segundo reportagem publicada pelo jornal ‘O Dia’, com exclusividade, cerca de 100 traficantes de outros estados passaram a se esconder no Rio, incluindo lideranças. A polícia identificou que as ordens para os ataques no Amazonas partiram de favelas cariocas.

A operação Coalizão pelo Bem conta com a participação de mais de 500 agentes. O Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, também está participando da operação.

Nas redes sociais, moradores relatam intenso tiroteio na Vila Cruzeiro. Muitos alegam que não estão conseguindo sair de casa para trabalhar. Para despistar os policiais, traficantes atearam fogo em carros de moradores e em barricadas.