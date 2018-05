Operação integrada da Polícia Militar no município de Itaguaí

Foto: Divulgação

Um operação integrada da Polícia Militar aconteceu às 6h de hoje nas Comunidades localizadas no Município de Itaguaí. A ação teve objetivo: prevenir e neutralizar as ações criminosas, como roubo de veículos e tráfico de drogas nas Comunidades do Carvão, Jardim Weda, Cação, Sem Terra e Parque Primavera. A operação contou com a presença das seguintes unidades operacionais: 15° BPM (Duque de Caxias), 20° BPM (Mesquita), 21° BPM (São João de Meriti), 24° BPM (Queimados), 39° BPM (Belford Roxo), bem como, o apoio aéreo do Grupamento Aeromóvel.

