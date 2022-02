Operação fecha cerco a crimes ambientais e outras irregularidades em três cidades da Baixada Fluminense

Agentes da Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) em conjunto com equipes do 24º BPM (Queimados), do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do RJ) realizaram na tarde da última sexta-feira (11) uma operação para coibir infrações ambientais nos municípios de Queimados, Seropédica e Itaguaí, na Baixada Fluminense.

Os agentes atuaram para combater o comércio de sucatas, construções irregulares e furto de energia, fabricação e comércio ilegal de carvão e lava a jatos irregulares.

Durante a ação, três pessoas acabaram presas. Foram apreendidos 3.100 botijões de gás, 16 caminhões e sete motocicletas. O prejuízo para os infratores é de mais de R$ 500 mil.