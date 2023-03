Operação deixa 13 suspeitos mortos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Uma operação policial deixou 13 suspeitos mortos nesta terça-feira (23) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Agentes das polícias Civil do Rio e do Pará e da Polícia Militar do RJ entraram em confronto com os criminosos.

A Polícia Civil informou que a ação começou no início da manhã e logo na chegada das equipes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), com apoio de helicóptero blindado, houve uma intensa troca de tiros. Duas mulheres, de 53 e 62 anos, ficaram feridas e

foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O quadro delas é estável.

Um dos mortos identificados na ação é Leonardo Costa Araújo, o Leo 41, de 37 anos, apontado como um dos chefes da facção no Pará, estava foragido desde 2019. O bandido seria um dos responsáveis por série de ataques no estado do Norte contra agentes de segurança pública. Ao todo, desde 2021, mais de 40 agentes foram mortos naquele estado.

O grupo comandado por Leo ainda seria responsável por ter orquestrado o assalto no Village Mall, na Barra da Tijuca, em junho do ano passado, que terminou com um segurança morto.

Além dos membros da facção de outros estados, a operação também tinha como alvo lideranças que tem ordenado a invasão de territórios na Zona Oeste do Rio.

Apoio de cinco blindados

A operação contou com o apoio de cinco blindados, dois helicópteros e 80 homens, entre membros do Bope (Batalhão de Operaçõesa Policiais Especiais), da PM, do Core da Polícia Civil, e ainda agentes da polícia do Pará. Diversas armas como pistolas, 13 fuzis, espingarda, revólver e metralhadoras foram apreendidas.

Corpos levados ao Heat

À tarde, um blindado do Core chegou ao Heat trazendo nove corpos de mortos na operação. Mais cedo, outros 4 chegaram na unidade. Na traseira do blindado, uma grande quantidade de sangue escorria. O direção da unidade informou que havia registrado a entrada de 16 pessoas baleadas em seu Centro de Trauma. Deste total, 13 foram a óbito. As outras três pessoas, sendo as duas mulheres e um homem, continuam em atendimento e estáveis.

Aulas suspensas Imagens que circulam nas redes sociais mostram diversos alunos de uma escola da rede municipal de educação de São Gonçalo abaixados para se proteger dos tiros. A prefeitura informou que todas as escolas da região suspenderam as atividades por causa da operação.

Castro elogia operação O governador Cláudio Castro (PL) elogiou o trabalho dos policiais Civil e Militar durante as operações realizadas no Salgueiro, em São Gonçalo, e no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, contra a

expansão de facções de outro estado no Rio. Castro fez menção a Leo 41, líder de uma organização criminosa do Pará, e a um outro suspeito, que seria chefe de uma facção do Sergipe.