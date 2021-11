Operação da Subsecretaria Estadual de Proteção Animal e Policia Civil flagra lojas vendendo coleiras de choque para cães

Após receber a denúncia através do deputado Marcus Vinicius de que duas lojas no Centro e algumas lojas na Rocinha, estavam vendendo as coleiras de choque, o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas públicas em defesa dos animais, participou na tarde desta terça-feira (23) de uma operação com policiais civis, da delegacia, onde a denúncia foi constatada. As coleiras estavam sendo comercializadas em três lojas no INFO CENTRO, na Carioca. A polícia encontrou o produto vendido ilegalmente, exposto nas prateleiras das duas lojas, que pertencem ao mesmo dono.

Pelo menos 30 caixas das coleiras foram apreendidas em lojas na Carioca. O responsável e o filho foram encaminhados para a delegacia da Rocinha. A operação foi comandada pela delegada Flávia Barros.“Lutaremos sempre pela dignidade dos animais. A Polícia Civil em defesa dos animais,” disse a delegada.

Será multado

As coleiras eram de modelos chinesa, sem nenhum selo do inmetro ou qualquer tipo de selo de segurança, de acordo com a polícia.

Para o secretário Marcelo Queiroz, o uso dessas coleiras é considerado crime, pois maltrata cruelmente os animais como uma forma de impedir o latido dos cachorros.

“Assim que recebemos a denúncia da venda das coleiras contatamos a Polícia Civil para nos acompanhar nessa ação. A Assembleia Legislativa do RJ (Alerj) também esteve presente na ação,

através do deputado Marcus Vinicius. Fizemos o recolhimento das coleiras e o estabelecimento será

multado de acordo com a lei,” afirmou o secretário.

“É inacreditável que alguns estabelecimentos ainda tenham a audácia de vender a coleira eletrônica. Ao impedir esse comércio ilegal, estamos evitando a prática de extrema crueldade com o animal,” ressaltou o deputado.

Proibida coleira de choque em cães no estado do RJ

A venda ou uso dessas coleiras foi proibida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 8 de março deste ano, por meio da Lei N° 9.197/2021. A proibição aplica-se tanto nas vendas em lojas físicas, como em lojas virtuais.

Considera-se coleira de choque (ou coleira eletrônica ou coleira de eletricidade estática) aquela usada em cães e que emite descarga elétrica por controle remoto ou automaticamente quando o cão ladra, com a finalidade de controlar seu comportamento através de seu dono ou por adestradores.

Em caso de descumprimento, o infrator estará sujeito a multa de 200 UFIR-RJ, por infração. Em 2021 a UFIR-RJ equivale a R$ 3,7053, sendo assim a multa será de R$ 741,06 por

infração.