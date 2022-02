Operação da Polícia Civil prende milicianos que atacaram agentes de delegacia em Nova Iguaçu   

Policiais civis da 58ª DP (Posse) realizam uma operação contra milicianos que atuam em comunidades de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e que tentaram matar agentes da delegacia que faziam diligências, em outubro do ano passado, no bairro Miguel Couto. Foram presos ontem Luiz Octavio de Oliveira Ramos, Wallace Alexandre da Silva Ribeiro e Romildo dos Santos Gomes.

A ação teve como objetivo cumprir sete mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Três pessoas foram capturadas. Também foram cumpridos mandados contra dois criminosos que já estão presos.

O Núcleo de Organizações Criminosas da unidade já possuía informações de que, após o início da FT-1000 (Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos), os membros da milícia de Miguel Couto passaram a escoltar os cobradores do grupo. O confronto de outubro do ano passado envolveu os integrantes de um veículo, que fazia esse serviço de escolta.

As investigações contaram com o apoio de outras unidades

do Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB) e da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Além desta etapa do cumprimento de mandados, as diligências continuam para identificar todos os integrantes e desarticular as atividades do grupo miliciano.