Operação da Polícia Civil combate furto de energia em Queimados

A força-tarefa da Polícia Civil de combate à milícia realizou uma operação, ontem, contra criminosos acusados de furtar energia de um condomínio do ‘Minha Casa Minha Vida’, em Queimados. Segundo as investigações, os milicianos faziam ‘gatos’ de luz e impediam a empresa Light de realizar serviços no conjunto habitacional. Os bandidos ainda cobravam de todos os moradores R$ 70 por mês pela energia.

A ação foi coordenada por policiais da 55ª DP (Queimados). Por meio de denúncias e levantamento de informações, os agentes foram ao local, acompanhados de uma equipe da Light, para eliminar as ligações clandestinas.