Operação da PM prende ‘braço direito’ de Celsinho da Vila Vintém em Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam na última quarta-feira um suspeito apontado como homem de confiança do traficante Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém. Everton de Oliveira Rocha, de 45 anos, foi capturado no Morro do Palácio, no bairro do Ingá, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

O traficante era considerado foragido da Justiça e responde pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, e receptação. Com ele os policiais apreenderam uma pistola e grande quantidade de maconha e cocaína.

De acordo com a corporação, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhava a região e percebeu que o bandido estava na companhia de um comparsa em um dos acessos ao morro. Na tentativa de abordagem, a dupla tentou fugir a pé, mas Everton foi alcançado e preso.

Fundador de facção

Celsinho da Vintém é um dos principais traficantes do Rio nos anos 90 e fundador da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) ao lado do traficante Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, morto em 2002 durante uma rebelião em Bangu 1.

Celsinho da Vintém foi condenado há mais de 30 anos de reclusão e está preso desde 2002, acusado de homicídio, sequestro, tráfico de drogas entre outros crimes.