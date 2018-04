Operação da PM deixa mortos em Angra

Foto: Divulgação

Um confronto entre suspeitos de envolvimento com o tráfico local e policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) deixou quatro mortos no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, no Sul Fluminense, no início da manhã de hoje.

A troca de tiros ocorreu entre a Rua 46 e Cachoeira do Perequê. Também nesta terça, bandidos armados ordenaram o fechamento do comércio do bairro Frade. Alunos e professores de escolas da rede pública foram intimados a deixar as unidades, assim como postos de saúde, que também foram fechados.

Durante a ação foram apreendidos dois fuzis e duas pistolas. Moradores, que não puderam levar seus filhos às escolas, relataram momentos de pânico e medo nas redes sociais. “Meu Deus, Angra dos Reis, que antes era um paraíso, se transformou num inferno. Deus nos proteja”, lamentou um internauta pelo Facebook. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis). Até o momento, ninguém foi preso.

