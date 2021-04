Operação da Civil mira na caixinha da maior facção do tráfico no Rio

A Polícia Civil do RJ iniciou nesta terça-feira (13) a Operação Caixinha S/A, contra o esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, a maior facção do tráfico de drogas do estado.

A força-tarefa afirma que, em dois anos, a quadrilha movimentou R$ 7 milhões em 44 contas diferentes.

Segundo as investigações, a “caixinha do CV” lavava dinheiro com o objetivo de financiar a compra de armas e para manter as famílias das lideranças da organização criminosa.

Agentes foram para diferentes presídios a fim de tomar o depoimento de chefes da quadrilha já encarcerados. Não há mandados de prisão.

Segundo o delegado Gustavo Rodrigues, o Comando Vermelho criou um “fundo previdenciário”.

“Essas lideranças, a cúpula da facção, se beneficiam desse fundo sistêmico para financiamento de guerras, para bancar familiares e para pagar mesadas”, detalhou.

As investigações começaram com a prisão em flagrante, em maio de 2019, de Elton da Conceição, o PQD da CDD, apontado como armeiro do Comando Vermelho.

Com a análise dos comprovantes de depósito apreendidos com PQD, foi identificada uma rede de laranjas, em sua maioria familiares, responsáveis pelo recebimento e repasse de quantias oriundas do tráfico de drogas a presos.

Fonte – G1