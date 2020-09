Operação contra o tráfico prende mais de 20 suspeitos em Paraíba do Sul

A Polícia Civil deflagrou uma operação para prender traficantes que agem em Paraíba do Sul, no Sul Fluminense. Na ação, 23 mandados de prisão foram cumpridos, oito deles contra pessoas que já estavam presas. A Justiça expediu 29 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão.

De acordo com a delegada Claudia Nardy, titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), a investigação sobre a quadrilha começou em março de 2019 e identificou suspeitos que tentam se estabelecer em Paraíba do Sul, numa espécie de ramificação de uma facção criminosa.

Segundo a delegada, as provas dos crimes dos quais os suspeitos são acusados foram coletadas em um inquérito policial que somou mais de mil páginas. A investigação contou com a colaboração de cem policiais militares do Serviço Reservado (P-2) e e da 2º Companhia do 38º BPM (Três Rios).

Durante a investigação foram realizadas 14 apreensões de drogas. Segundo a Polícia Civil, um ponto comum nessas apreensões é o fato de que as drogas estavam com etiquetas, além de conterem as inscrições dos bairros onde seriam vendidas.