Operação contra narcomilícia prende 17 na Região Metropolitana do Rio

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), com o apoio de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), realizaram ontem uma operação contra a narcomilícia que atua no Complexo de Boaçu, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Ri. Ao todo, 17 suspeitos foram presos e um acabou morto durante confronto.

O trabalho de inteligência e de investigação identificou as principais frentes criminosas atuantes em diversas áreas do município, incluindo a principal liderança.

A quadrilha atua no tráfico de drogas e em outras modalidades criminosas, como extorsões contra grandes fábricas, empresas e comércios da região, roubos de carga, além de outras atividades que visam retorno financeiro ilícito, comprovando a atuação do tráfico enquanto milícia e a formação da narcomilícia.