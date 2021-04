Operação com 200 bombeiros busca tenente da corporação que desapareceu no mar da Barra

Duzentos bombeiros do Rio e de outras cidades ajudam nas buscas ao tenente Ítalo dos Santos, 30 anos, que está desaparecido há mais de 24 horas no mar da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O militar participava de um curso de especialização em salvamento marítimo, na manhã desta sexta-feira (23), quando sumiu na altura do Posto Dois. O tenente entrou no Corpo de Bombeiros em 2013 e serve ao Grupamento Marítimo da Barra.

Desde o desaparecimento os salva-vidas atuam na região com motos aquáticas, barcos, drones, helicópteros e mergulhadores para tentar achar o oficial.

No dia que o tenente desapareceu, as ondas chegavam a três metros de altura por causa de uma ressaca que atingiu o litoral do Rio. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Ítalo é aluno do Curso de Especialização de Salvamento Marítimo da corporação e estava numa aula prática de especialização. O mar estava bastante agitado. A ressaca continua neste sábado, com ondas de até três metros.

O secretário estadual de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro explicou que o tenente estava numa turma de 145 alunos em baterias de 10 pessoas.

“Ítalo entrou na quarta bateria, acompanhado por sete instrutores e três moto aquáticas com dois salva- vidas em cada uma. Foi uma fatalidade”, disse.

Neste sábado (24), os bombeiros fizeram atendimentos a banhistas em outros trechos da orla. No Leblon, o G1 acompanhou o atendimento a um homem que se afogou. Era um homem de 40 anos morador do Vidigal, segundo o bombeiro que estava no local.

O estado de saúde dele não foi informado e a corporação ainda não tinha balanço do total de atendimentos por causa do mar agitado.

A ressaca dos últimos dias no Rio atraiu surfistas conhecidos para a ‘Laje da Besta’, na entrada da Baía de Guanabara.

Os surfistas também aproveitaram ondas grandes nas praias da baía, onde geralmente o mar é calmo.