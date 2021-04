Onze são detidos após briga entre torcedores do Vasco e Flamengo

Torcedores do Flamengo e do Vasco se envolveram em uma briga, na noite de quinta-feira (15), na Taquara, Zona Oeste do Rio. Após o clássico no Maracanã, grupos de torcidas rivais brigaram nas ruas da região da Merck. Segundo a Polícia Militar, 11 homens foram detidos.

Ainda de acordo com a PM, uma viatura do 18º BPM (Jacarepaguá) fazia patrulhamento na região e precisou pedir reforço com o inicio da briga. Os homens soltavam fogos em direção aos grupos rivais e cabos de enxadas com pregos na ponta foram apreendidos com o grupo.

Nas redes sociais, moradores da região gravaram vídeos e relataram que torcedores do Vasco invadiram o conjunto da Merck para brigar com os do Flamengo, que costumam ver os jogos em bares na praça local. Carros que estavam estacionados foram atingidos pelos artefatos.

Intertítulo – Homens assaltam em Honório Gurgel

A Polícia Militar também foi acionada por conta de assaltos em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, policiais do 41° BPM (Irajá) foram acionadas após informações que homens, vestidos com camisas de torcida organizada, estavam assaltando pedestres altura da Estrada João Paulo.

Os homens foram encaminhados para a delegacia. Com eles, foram encontrados pedaços de madeira, barras de ferro e inchadas.