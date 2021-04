Ônibus pega fogo na Dutra

Um ônibus da Transportadora Tinguá pegou fogo no final da manhã de hoje (20), na pista sentido Rio, da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao Posto 13, altura de Nova Iguaçu. Até o momento, não há informações sobre feridos.

As chamas, que formaram uma coluna de fumaça que poderia ser avistada de longe, consumiram o coletivo em pouco tempo. Motoristas que passagem pelo local tiveram que redobrar a atenção. Curiosos gravaram vídeos do incidente e publicaram nas redes sociais. A via chegou a ficar interditada por conta do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

De acordo com as primeiras informações, o fogo pode ter sido provocado por uma pane elétrica, fato ainda não confirmado pela empresa até o fechamento desta reportagem.

Má estado de conservação

O estado de conservação dos ônibus da Tinguá é alvo frequente de reclamação por parte dos passageiros que utilizam as linahs da empresa para se deslocar da Baixada Fluminense ao Centro do Rio. Além da falta de manutenção dos veículos, que causa incidentes como o registrado na manhã de hoje, os usuários do serviço de transporte intermunicipal reclamam da truculência de motoristas e fiscais.

Reportagem: Antonio Carlos