Ônibus invade calçada e atropela quatro pessoas na Zona Oeste do Rio

Quatro pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um ônibus que invadiu uma calçada em frente a um mercado e à estação do BRT da Taquara, na Zona Oeste do Rio. O motorista disse que perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar o acidente que aconteceu por volta das 11h na Estrada dos Bandeirantes.

As vítimas, que não sofreram ferimentos graves, foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O motorista foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar disse ele não estava acima do limite de velocidade e que o acidente teria ocorrido por conta da pista molhada. Uma banca de jornal e um poste foram atingidos.