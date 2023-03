Ônibus da vacinação aplica vacina bivalente em Nova Iguaçu

O ônibus de vacinação itinerante da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Nova Iguaçu começou a também aplicar a vacina bivalente contra covid-19 no público-alvo da campanha. Até a próxima sexta (10), o veículo estará na Praça Barão de Tinguá, no Centro de Tinguá. O horário de atendimento será das 9h às 16h.

As vacinas oferecidas são de rotina para todas as idades, como Pentavalente, Poliomielite (VIP), Poliomielite (VOP), Rotavírus, Pneumo, Meningo C, Tríplice Viral, Febre Amarela, DTP, dTpa, HPV, Meningo ACWY, Hepatite B, dT, Influenza e Covid-19.

Para se vacinar, é necessário ter em mãos o CPF e cartão de vacinação, os menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal.