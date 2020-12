Ônibus cai de viaduto e 17 pessoas morrem; 27 ficaram feridas 

MINAS GERAIS – A Polícia Civil de Minas confirmou na noite de ontem que 17 pessoas morreram no acidente de ônibus na BR-381, próximo a João Molevade. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), de Belo Horizonte. Outros 27 passageiros ficaram feridos.

O veículo saiu de Santa Cruz do Deserto, distrito de Mata Grande, às 9h da última quinta-feira com destino a São Paulo. Pelo menos 46 passageiros estavam em viagem. Dos feridos, 24 foram encaminhadas para o Hospital Santa Margarida, em João Molevade e três – um pai e dois filhos – estão internadas no Hospital João XVIII em Belo Horizonte.

O acidente aconteceu no Bairro Jacuí, na chamada “Ponte Jacuí”, uma espécie de viaduto na BR-381, na área urbana da cidade. O ônibus caiu de uma altura de aproximadamente 35 metros. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.