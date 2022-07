Onda de calor causa destruição e mortes na Europa

REINO UNIDO – Em meio a uma das piores ondas de calor na Europa na última década, o Reino Unido chegou nesta terça-feira (19) à maior temperatura da sua história. Especialistas associam as altas temperaturas ao aquecimento global. Os termômetros nos arredores do Aeroporto de Heathrow, em Londres, marcaram 40,2°C.

O serviço nacional de meteorologia do país, o Met Office, confirmou que a temperatura é a maior desde o início das medições no Reino Unido. O chefe de ciência e tecnologia do Met Office, Stephen Belcher, associou o recorde ao aquecimento global e afirmou que, em outro caso, seria virtualmente impossível que o país chegasse a 40ºC.

Por causa das altas temperaturas, incêndios começaram a ser registrados em Londres, atingindo rodovias e áreas residenciais, e o prefeito, Sadiq Kahn, afirmou que há diversos focos de incêndio nos arredores da capital britânica.

Em Paris, as temperaturas devem ultrapassar os 40ºC, também um recorde na capital francesa. O recorde antigo no Reino Unido era de 38,7°C, alcançado em 2019, quando a Europa também enfrentou uma onda de calor, embora menos intensa que a deste ano. Por conta disso o Estado do Reino Unido emitiu um alerta vermelho para o calor, o que significa que há um risco potencial de vida.

Segundo meteorologistas, a atual onda de calor pode, inclusive, antecipar em 28 anos uma previsão climática feita para o Reino Unido. A estimativa dos britânicos era de só que em 2050 o verão teria temperaturas de 40ºC, o que já pode ser realidade nesta semana.

Mortes e incêndios

Desde o início da onda de calor, mais de 1.000 pessoas já morreram em decorrência das altas temperaturas, segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal. Na França, incêndios queimaram parte das florestas do sul do país, e dezenas de pessoas tiveram que deixar suas casa.

Mas os países mais atingidos pelo calor até agora são Portugal e Espanha. Ambos os países sofrem com incêndios florestais em diferentes pontos de seus territórios.