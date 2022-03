‘Onda amarela’ contra a endometriose invade Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Caminhada reuniu milhares de pessoas que se engajaram na luta contra a doença

A cidade de Belford Roxo realizou na última segunda-feira (14), a 1ª Endocaminhada do Estado do Rio de Janeiro. A caminhada, promovida pela Prefeitura, foi em conscientização dos males causados pela endometriose, doença que acomete cerca de 10 milhões de mulheres no país. Em Belford Roxo são cerca de cinco mil.

O evento, que começou na Praça Getúlio Vargas, no Centro e teve seu encerramento na Praça de Areia Branca, reuniu milhares de pessoas com faixas e camisas amarelas para dar visibilidade à causa. A primeira dama e deputada federal Daniela do Waguinho foi convidada a participar do evento.

No dia 16 de fevereiro o prefeito de Belford Roxo Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, sancionou a lei 1.625, de autoria da vereadora Tatiane Ervite que torna a nível municipal o mês de março de conscientização e enfrentamento à endometriose. Com o mesmo propósito, a primeira dama e deputada federal Daniela do Waguinho é autora do projeto de lei que cria o Dia Nacional de Luta Contra a Endometriose (13 de março).

“São muitas mulheres que sofrem com a doença e a cidade faz um trabalho sério nesse tratamento. Meu sentimento é de alegria em contribuir principalmente para a saúde da mulher. Qualquer sinal dos sintomas procurem uma unidade de saúde”, explicou Daniela, ao lado da médica especialista em endometriose, Fernanda Monnerat, da diretora-geral da Escola de Gestão Penitenciária, Gleice Renata e da comandante do 39º BPM (Belford Roxo), tenente-coronel Daniele Neder.

“A informação é o melhor remédio”

A deputada ainda agradeceu o convite da prefeitura para participar do evento. “A informação é o melhor remédio. E esse trabalho é de prevenção válido também para os homens que têm mulheres em sua vida e que são sensíveis À causa”, acrescentou a deputada, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella que agradeceu a presença de todos na caminhada. “Eu vi hoje nesse evento não somente a força da mulher, mas de todos juntos na luta contra a endometriose”, resumiu Marcelo.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Brenda Carneiro, destacou os eventos que estão acontecendo na cidade de maneira intersetorial. “O mês de março é da mulher. Além do Dia da Mulher, estamos juntas no enfrentamento à endometriose levando informação através de ações”, informou Brenda. “Muitas mulheres não têm conhecimento da doença e precisam de apoio. Eventos como esse chamam a atenção para um novo olhar a endometriose”, complementou a subsecretária da Mulher, Cristiane Guedes.

Hospital da Mulher

Segundo a secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser, em média 360 mulheres fazem tratamento contínuo na Clínica da Mulher. “Temos uma equipe multidisciplinar com especialistas e todos os exames para compor esse tratamento”, garantiu Priscila.

Hospital da Mulher à vista

O secretário de Saúde, Christian Vieira, destacou a construção do Hospital da Mulher. “Será totalmente voltado para a saúde delas com uma ala especial ao tratamento da endometriose”, explicou o secretário. O presidente institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, firmou parceria com o município na saúde da mulher. “Em nossa unidade temos um espaço de acolhimento a essa mulher. Estamos juntos nessa luta no enfrentamento da endometriose”, finalizou.

As amigas Elisângela Soares, Márcia Lúcia e Maria Jaqueline estavam equipadas com camisa e garrafinha para a caminhada. Elas acompanharam até o final. “É de extrema importância a caminhada. Foi uma ideia excelente pois com certeza levou informações para a população. Muitas mulheres não sabem que têm endometriose e essa caminhada junto com as palestras estão sendo de grande valia”, disse Elisângela.

“A informação vai chegar para as pessoas carentes que não têm muito acesso. Estamos direcionando. Esse é o mês da mulher, mas na verdade, todos os dias são nossos”, acrescentou Márcia.