Oito da quadrilha ‘BR Ratobras’ são presos em operação da Polícia Civil e do MPRJ

Oito suspeitos integrar uma quadrilha de furto de petróleo cru e combustíveis de dutos da Transpetro foram presos durante a Operação Ratoeira, desencadeada pela Polícia Civil do RJ e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

As investigações apontam que os bandidos articulavam as ações pelo WhatsApp, e grupo foi batizado de BR Ratobras, cuja imagem era a de um rato com um fuzil. O objetivo da ação era cumprir 10 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais e em Pernambuco.

De acordo com a denúncia, os criminosos agiam pelo menos desde 2017. Foram denunciados e tiveram a prisão preventiva decretada. Os integrantes do BR Ratoeira marcavam as perfurações geralmente em áreas remotas e em horários noturnos, a fim de tentar dificultar o trabalho da polícia.

A investigação começou depois da prisão em flagrante de dois integrantes da quadrilha em Magé, quando conduziam petróleo subtraído de dutos da Petrobras. Com os autores foram apreendidos seus telefones celulares, a partir dos quais foi descoberta toda a estrutura da organização criminosa.