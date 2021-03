Oficiais da PM-RJ publicam artigo científico sobre violência doméstica

Jota Carvalho

[email protected]

Às vésperas das comemorações do Dia Internacional da Mulher, uma equipe de oficiais da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro (SEPM) concretizou um projeto acadêmico ambicioso, voltado para aperfeiçoar o conhecimento acerca do enfrentamento à violência doméstica ao redor do mundo.

Formado por cinco oficiais superiores e um professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense (UFF), o grupo de estudo acaba de publicar na renomada revista britânica “Data Technologies and Applications” o artigo acadêmico intitulado “Knowledge discovery in research on domestic violence: an overview of the last fifty years”. O título do trabalho científico pode ser traduzido como “Descoberta do Conhecimento em pesquisa sobre violência doméstica: uma visão geral nos últimos 50 anos”.

O artigo foi o primeiro e decisivo passo para que o grupo de estudo possa contribuir para o aprimoramento do trabalho desenvolvido na SEPM sobre a violência contra mulher, já iniciado com o trabalho diário dos policiais militares lotados na “Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida”, programa de prevenção de segurança pública lançado pelo comando da Corporação em agosto de 2019.

Com aplicação de metodologia baseada na modelagem de tópicos e fruto do empenho dos oficiais, o artigo editado na revista inglesa identificou cerca de 20 mil trabalhos sobre violência doméstica publicados em todo o mundo, criando, através de análise bibliométrica, um verdadeiro mapa de Gestão do Conhecimento sobre a temática. Foram analisados 50 tópicos sobre o tema, permitindo um olhar mais atento ao tema nos últimos 50 anos.

Grupo estuda o tema sem parar

Os cinco oficiais autores do artigo fazem parte de um grupo que se dedica permanentemente a estudos acadêmicos, sem prejuízo de suas atribuições de rotina. Assinam o artigo o coronel Márcio Basílio, subsecretário Geral da SEPM; o coronel Max William, coordenador da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da SEPM (CAEs); o tenente-coronel Antônio da Costa Neto, secretário do Estado Maior Geral da PM; a tenente-coronel Claudia Moraes, do Escritório de Programas de Prevenção da CAEs (responsável por monitorar o trabalho da Patrulha Maria da Penha – Guardiões de Vida); e a major Samya Cotta Brandão Siqueira, da área de planejamento da Subsecretaria de Gestão Operacional da SEPM. Também assina o artigo o professor Valdecy Pereira, coordenador do Departamento de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFF.

Foto/Crédito: Carlos Magno / Divulgação

Legenda: “Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida” é um programa de prevenção de segurança pública lançado pelo comando da Corporação em agosto de 2019